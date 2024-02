Lulzim Basha ka dalë në një konferencë për shtyp pasi u mbyll seanca plenare në Kuvend, ku me votat e PS u rrëzua amendamenti i tij që parashikonte një detyrim të përhershëm të vendit tonë për të ndarë mjete financiare si ndihmë ushtarake për Kosovën.

Basha tha se amendamenti i tij u rrëzua falë teatrit politik, siç ai quan kaosin e Rithemelimit. Kreu i PD thotë se PS po përdor këtë teatër politik për të kaluar prej katër muajsh ligjet pa diskutim.

“Nuk pati mundësi për të kërkuar llogari, për të vënë para përgjegjësi, as [për të shprehur se ku qëndron opozita në raport me hallet e njerëzve. Ky teatër do ishte i pamundur nëse një pjesë e deputetëve të opozitës do vendon interesat e njerëzve se atyre vetjake. Ka katër muaj që kalohen pa diskutime. Sot është kaluar një dokument që quhet strategjia e sigurisë kombëtare. Për një kohë të gjatë jemi mësuar që dok të tilla ti konsiderojmë punë rutinë, nuk është vetëm Shqipëria, por edhe vende të tjera që u dehën nga suksesi i zgjerimit të NATO-s.

Realiteti ku po jetojmë është dinamik. Është bërë e qartë nga drejtuesit e NATO-s, mundësia për një konflikt mes NATO-s dhe forcave të treta s’ka qenë kurrë më e madhe që nga mbarimi i luftës së ftohtë. Shtatori i kaluar na tregoi se sa afër dhe drithërues është probabiliteti i përshkallëzimit të konflikteve, e kam fjalën për sulmin terrorist në Banjskë. Strategjia Kombëtare duhet t’i nënshtrohej një debati publik dhe politik. Nuk dua të bëj kasandrën, por s’ka detyrë më të madhe për një kryefamiljar, për një qytetar, aq më shumë për një përfaqësues politik të vendit se sa të përgatitet për më të keqen kur ajo është shfaq në horizont,. Nuk ka papërgjegjshmëri më të madhe se sa të fshihesh pas ombrellës së NATO-s.

Falë teatrit politik as nuk u diskutua por u hodh poshtë. Amendamenti është ende në rend dite, pro sot u hodh poshtë amendamentin që parashikon një detyrim i përhershëm për të ndarë mjete financiare si ndihmë ushtarake për Kosovën. As unë dhe as ju, as qytetarët nuk urojnë që të vijë me e keqja, pro detyrë e secilit prej nesh është të bëhem gati për më të keqen.

Akti I sotëm është dëshpërues. Është dëshpëruar bataku ku noton kjo qeveri. Sot armiqtë tanë e të Kosovës fërkojnë duart. Votimi sot do të shtronte rrugën për amendimin e buxhetit për të alokuar 50 milion euro ndihmë ushtarake për Kosovën”, tha Basha.