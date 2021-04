Koordinatori Politik i Qarkut Shkoder dhe njekohesisht kandidat per deputet i Partise Socialiste Ilir Beqaj i shoqeruar bashke me kandidatet per deputete te tjere te PS ishte serish pjese e nje takimi me te rinjte.

Te rinjte drejtuan pyetje mbi programin e Partise socialiste per Shkodren , ku u evidentuan problematika qe ne fakt lidhen me mosrealizimet e projekteve per rinine nga Bashkia Shkoder.

Te rinjte ishin ne mbeshtetje te Partise Socialiste per shkak te programit ambicioz per rinine , duke perfshire ne menyre te vecante krijimin e qendres multifunksionale per rinine Kopshti i Talenteve Shkodrane.