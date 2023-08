Partia Socialiste do të mbledhë Asamblenë e saj Kombëtare. Mësohet se takimi do të zhvillohet më 4 shtator në orën 16:30.

Mbledhja do të mbahet në kompleksin “Xibraku” në Tiranë. Asambleja Kombëtare bëhet me dije se do të shqyrtojë punimet e Kongresit.

Kujtojmë se në korrik, kreu i PS-së, shkarkoi kupolën drejtuese të partisë.