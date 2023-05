Drejtuesja politike e qarkut Shkodër, Elisa Spiropali ka folur për mediat pas fitores historike të PS në Bashkinë e Shkodrës. Në fjalën e saj Spiropali tha se do ta çojnë Shkodrën në një nivel tjetër turistik dhe ekonomik.

“Është bërë një fushatë e jashtëzakonshme që me ka mbresuar fort si drejtues e politike e kësaj qarku. Një kryetar i ri bashkie për Shkodrën, Benet Beci, Kristjan Shkerli për Vaun e Dejës, dhe Tonin Marinaj për Malësinë e Madhe. Ne i kemi takuar pothuajse të gjitha komunitete dhe i jemi shumë mirënjohës për të gjithë aktivistet e PS, por edhe ata që na janë bashkuar nga forca të tjera politike për të vazhduar përpara në të gjithë qarkun Shkodër. Në Shkodër është bërë një fushatë që tejkalon çdo mundësi, me përulësi dhe një qasje të re për bashkinë e Shkodrës. Shkodra është ngritur dhe do të ngrihet në një nivel të ri zhvillimi turistik dhe ekonomik dhe falënderojmë çdo votues pavarësisht se për kë ka votuar”, tha Spiropali.