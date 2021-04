“Krijimi i një forumi për mjedisin me pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve”, kjo ishte ideja e hedhur nga kandidati socialist Benet Beci, në takimin e zhvilluar me shoqatat dhe institucionet mjedisore në Shkodër.

Në një bisedë mes menaxhuesish dhe përdoruesish të mjedisit, u diskutua jo vetëm për problematika por edhe për mundësi lidhur me rritjen dhe zhvillimin e turizmit. Agim Dardha, drejtor i zonave të mbrojtura, kujton se kemi plot 125 monumente natyre por çështja është që ti kthejmë ato në favor të banorëve.

Për këtë ai vë theksin tek zhvillimi i turizmit natyror dhe të qëndrueshëm.

Me optimizëm për ndryshim rrënjësor të Shkodrës kandidati Beci sugjeron mbledhjen e një forumi për mjedisin me ekspertë të fushës, me të cilët mund të vendosen prioritete dhe i lihet vend takimeve të mëtejshme në favor të zhvillimit të mjedisit në Shkodër.

Takime të tilla, edhe si konkluzion i pjesëmarrësve janë të nëvojshme dhe frytdhënëse për të çuar më tej çeshtjet mjedisore.