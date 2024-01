Këshilli bashkiak i bashkisë Malësi e Madhe nuk e ka miratuar buxhetin e vitit 2024. Social demokratët e Tom Doshit kanë bashkuar votat me PD zyrtare dhe Rithemelimin, duke e rrëzuar kalimin e buxhetit në mbledhjen e zhvilluar mesditen e së hënës, ku ishin të pranishëm 27 këshilltarë.

Prej tyre 14 votuan pro miratimit të buxhetit kurse 13 ishin kundër, ndërkohë që 4 këshilltarë nuk ishin të pranishëm në mbledhjen me të rëndësishme. Me shumicë votash nuk u miratua edhe dhënia me qira e një siperfaqeje pyjore në zonën e Kozhnjës në Kelmend. Mbledhja u shoqërua me debate ndërsa i pranishëm ishte edhe kryetari i bashkisë Tonin Marinaj.

Prej muajsh, që pas zgjedhjeve vendore, PSD i ka pasur të shpeshta kritikat ndaj bashkisë së Malësisë së Madhe dhe kryebashkiakut Marinaj. Vota e sotme forcoi qëndrimin e mbajtur nga kjo forcë politike që në zgjedhje ishte krah PS ndërkohë që nuk dihet nëse kjo është një lëvizje politike e PSD në të gjitha bashkitë ku ka këshilltarë apo vetëm në Malësine e Madhe. Kujtojmë se në fund të muajit dhjetor, anëtarët e PSD në këshllin bashkiak të Shkodrës bashkuan votat me socialistët duke miratuar buxhetin.