Fluturimet e anuluara, avionët e mbushur plot, çmimet në rritje dhe probleme të tjera janë normaliteti i ri për udhëtimet ajrore, shkruan CNN. Fluturimi po përkeqësohet si për pasagjerët ashtu edhe për ekuipazhet. Problemet janë të thella. Mungesa e personelit po çon në mbingarkesë të ekuipazheve të fluturimeve dhe në shumicën e fluturimeve të anuluara.

Certifikatat e vaksinave mund të çojnë në mungesa edhe të stafit. Çmimet, maskat dhe rregullat anti-covid do të vazhdojnë edhe gjatë sezonit të festave dhe ndoshta ato do të përkeqësohen edhe më shumë, shkruan më tej CNN.

Zyrtarë të sindikatave të ndryshme të linjave ajrore thonë se anëtarët e tyre janë të stresuar nga kushtet e punës për shkak të mungesës së stafit. “Shumë pilotë dhe stjuardesa thonë se kanë vështirësi në marrjen e dhomave të hoteleve që u nevojiten për të pushuar” thuhet më tej. Sindikatat e linjave ajrore thonë se janë të shqetësuar se problemet do të përkeqësohen gjatë festave.

Amerikanët thonë se do të respektojnë rregullat federale të vendosura për të hyrë në fuqi që do të kërkojnë që punonjësit e tyre të kenë marrë vaksinën Covid-19.

Disa analistë të industrisë besojnë se respektimi i këtyre rregullave do të nënkuptojë se një numër i madh punonjësish të linjave ajrore nuk do të jenë në gjendje të punojnë gjatë periudhës së pushimeve, ose që do të lënë punën e tyre në vend që t’i respektojnë.

Ndërsa linjat ajrore përpiqen të punësojnë më shumë punëtorë dhe i inkurajojnë ata të vaksinohen plotësisht, kompanitë po merren me çështjet e personelit duke shkurtuar oraret e fluturimeve.

Kjo do të thotë më pak opsione për pasagjerët që rezervojnë fluturime, tarifa më të larta për vendet e disponueshme dhe aeroplanë të mbushur.

Megjithëse trafiku i pasagjerëve nuk është kthyer ende në nivelet para pandemisë, linjat ajrore gjithashtu nuk i kanë rikthyer oraret e tyre në numrin ose linjat dhe avionët me të cilët po fluturonin në vitin 2019. Tarifat ka të ngjarë të qëndrojnë të larta ose të rriten në muajt në vijim.