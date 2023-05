Sezoni i alergjive u zgjat mesatarisht me 15 ditë midis 1970 dhe 2021 në rreth 200 qytete të SHBA-së, sipas një analize nga Climate Central, një organizatë jofitimprurëse e lajmeve për klimën. Kjo bazohet në numrin e ditëve midis ngrirjes së fundit çdo pranverë dhe ngrirjes së parë çdo vjeshtë – në thelb, dritarja vjetore gjatë së cilës të sëmurët nga alergjitë sezonale kanë më shumë gjasa të mbështeten në antihistaminën e tyre të zgjedhur për të marrë çdo ditë. Pse ka rëndësi: Sezoni më i gjatë i alergjive është i lidhur me ndryshimet klimatike , sipas Climate Central – dhe ka pasoja të mëdha shëndetësore për afërsisht një të katërtën e amerikanëve që vuajnë nga alergjitë sezonale (dhe për shëndetin e frymëmarrjes më gjerësisht).

“Pranvera e hershme dhe periudha më të gjata të ditëve pa ngrirje do të thotë që bimët kanë më shumë kohë për të lulëzuar dhe për të çliruar polenin që shkakton alergji,” thotë Climate Central .

Nga viti 1990 deri në vitin 2018, numri i polenit u rrit me 21% në mbarë vendin, me rritjen më të madhe në Midwest dhe Teksas, sipas një studimi të vitit 2021 , raporton Arielle Dreher i Axios . Zmadhoni: Sezoni i alergjive është zgjeruar në mënyrë dramatike në disa qytete – duke përfshirë, më së shumti, Reno, Nevada, ku tani është 99 ditë më i gjatë se sa ishte në 1970. Zvogëloni: Sezoni “pa ngrirje” është zgjatur me të paktën një muaj në më shumë se 30 qytete. Po, por: Sezoni i alergjive u shkurtua në një pjesë të vogël të qyteteve midis 1970-2021, duke përfshirë Denverin (-15 ditë) dhe Charlotte (-9 ditë). Vlen të përmendet: Qytetet në jug të thellë dhe pjesë të Kalifornisë u lanë jashtë analizës sepse nuk i përjetojnë stinët tradicionale të ngrirjes siç bëjnë pjesët e tjera të vendit. Çfarë është më tej: Ndryshimi i vazhdueshëm i klimës nënkupton devijime të mëtejshme nga ajo që dikur konsiderohej normë.

“Ne presim që zonat që nuk kanë pasur më parë sezone të konsiderueshme polene do të fillojnë potencialisht të përjetojnë stinët e polenit,” i tha Arielle William Anderegg, drejtor i Qendrës Wilkes për Shkencën dhe Politikën e Klimës në Universitetin e Utah. Përfundimi: Nëse mendoni se alergjitë sezonale janë papritmas një pjesë më e madhe e jetës suaj, ja disa të dhëna të forta për ta mbështetur këtë.