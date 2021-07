Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC) ka publikuar një hartë të re të COVID-19. Sipas hartës së lançiar, pjesa më e madhe e Greqisë dhe bregdetit mesdehtar të Francës, Siçilisë dhe Sardenjës, janë në ngjyrë portokalli.

Ishujt në pjesën jugore të Detit Egje janë në “të kuqe të errët”, kjo është arsyeja pse ECDC këshillon të mos udhëtoni në këto zona, përveç nëse ka arsye thelbësore.

Rajoni është shtëpia e destinacioneve të njohura turistike, të tilla si Mykonos, Santorini dhe Rodos, të cilat tërheqin miliona turistë çdo vit. Të gjithë destinacionet kryesore turistike të Greqisë janë me të kuqe ose të kuqe të errët, përveç rajonit ku ndodhen Samos, Chios dhe Lesbos i cili është në portokalli.

Italia kontinentale është kryesisht portokalli, përveç Piedmont-it dhe Adriatikut Jugor të cilat janë me të gjelbër, ndërsa Sicilia dhe Sardenja janë me të kuqe. Qipro është shënuar me të kuqe të errët, dhe Malta me të kuqe. Bregdeti mesdhetar i Francës është i kuq, përveç Korsikës e cila është e kuqe e errët. Pjesa më e madhe e Spanjës është me ngjyrë të kuqe të errë dhe një pjesë më e vogël me të kuqe.

Portugalia është shënuar me të kuqe, përveç Madeira e cila është me ngjyrë portokalli. Shumica e Evropës Qendrore dhe e gjithë Gjermania janë në të gjelbër. Vendet skandinave janë kryesisht të gjelbra, me përjashtim të Danimarkës me ngjyrë të kuqe portokalli, ndërsa Holanda, Irlanda dhe një pjesë e Belgjikës janë me të kuqe.

E gjelbër në hartën e ECDC janë rajonet në të cilat shkalla e infeksionit 14-ditor për 100,000 popullsi është më pak se 50, dhe përqindja e pozitivëve të testuar nga COVID-19 është më pak se katër për qind, ose incidenca 14-ditore është më pak se 75, dhe përqindja pozitive më pak se një për qind.

E kuqja do të thotë një normë 14-ditore prej 75-200, me një proporcion pozitiv më të madh se 4 për qind, dhe zonat ku norma 14-ditore është e infektuar është 200 deri në 500, dhe zonat e kuqe të errët nënkuptojnë një normë 14-ditore më të madhe se 500. ECDC vlerëson rrezikun e COVID-19 nga rajonet kryesore statistikore brenda vendit (NUTS 2).

Bregdeti kroat mbeti në “portokalli” në hartën e fundit, që do të thotë se incidenca e rasteve të konfirmuara është më pak se 50, por pjesa e pozitivëve është më shumë se 4 për qind ose norma 14-ditore është midis 75 dhe 200, dhe pjesa e pozitivëve në mesin e të testuarve më pak se katër për qind. Po ashtu në këtë hartë nuk janë përfshirë Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, Bosnje e Hercegovina,Serbia, Maqedonia Veriore, Zvicra, Britania e Madhe dhe Rusia.