Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten gjatë kësaj periudhe yjet mbi të gjitha mbrojnë sferën sentimentale. Çiftet e reja dhe çiftet e sapolindura në veçanti do të përjetojnë një fundjavë plot përfshirje dhe pasion. Mundohuni të mos e prishni këtë moment me polemika të panevojshme që lidhen me çështje të vjetra.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten po kaloni një fazë të karakterizuar nga ndryshime të thella. Do t’ju duhet të pranoni situata të reja dhe t’i shfrytëzoni ato në avantazhin tuaj, në vend që të rezistoni dhe të parandaloni atë që është e pashmangshme.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten Afërdita disonante sigurisht që nuk flet në favorin tuaj, veçanërisht kur bëhet fjalë për dashurinë dhe komunikimin. Çiftet afatgjata që tani po zvarriten lodhshëm mund të përjetojnë një fundjavë shumë të munduar.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten do të nisë një fazë astrologjike shumë premtuese, plot ide, surpriza të këndshme por edhe kënaqësi në nivel pune. Mund të ketë disa promovime të këndshme në rrugë, veçanërisht për ata që kanë studiuar shumë ose kanë punuar shumë për një projekt të rëndësishëm.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten Jupiteri disonant mund të sjellë tensione në familje veçanërisht për çështje që lidhen me menaxhimin e parave apo aspekte të tjera praktike. Paratë duhet të përpiqeni t’i menaxhoni me masë, duke shmangur shpenzimet e panevojshme.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten shtëpia, puna dhe shpenzimet do jenë ndër temat më të debatuara në familje. Mund të lindin konflikte ose tensione me njerëzit që doni. Yjet ju këshillojnë të moderoni tonin.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten dita mund të sjellë ende tensione në marrëdhëniet ndërpersonale. Ndoshta do të jetë dikush që do të përpiqet t’ju mërzitë ose që ju ka mbajtur nën kontroll për një kohë të gjatë. Tani jeni ju që dëshironi të hiqni guralecin nga këpucët tuaja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten, pozicioni i Venusit ju bën pa dyshim më të dashur dhe më të prirur për të përjetuar ndjenjat me përfshirje më të madhe. Tani jeni të gatshëm të varrosni kapelën, veçanërisht nëse kohët e fundit kanë lindur tensione në familje ose në marrëdhënien tuaj me partnerin.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten mërzia dhe monotonia mund të përfaqësojnë një kurth të madh për ata që jetojnë një histori që është zvarritur për një kohë të gjatë. Ju duhet të bëni më shumë përpjekje për ta bërë historinë tuaj më argëtuese dhe emocionuese.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten pozicioni i Venusit stimulon anën tuaj sentimentale. Ndoshta një miqësi e veçantë mund të bëhet diçka shumë më e rëndësishme. Do të ketë të gjitha kushtet për të njohur njerëz të rinj dhe për t’u dashuruar, veçanërisht nëse keni kohë që kërkoni personin e duhur.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten rikthehet dëshira për t’u përfshirë, për të eksploruar horizonte të reja, për të bërë gjëra të reja dhe për të mos ngecur gjithmonë në të njëjtat gjëra të vjetra. Gjëja e rëndësishme për ju do të jetë të keni një person në krah që do të dijë t’ju stimulojë dhe që di të ju inkurajojë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten është koha për të planifikuar gjëra të reja dhe për të nxjerrë në pah ambiciet tuaja. Çdo projekt që fillon tani mund të ketë disa zhvillime vërtet të kënaqshme. Tani për tani keni nevojë për njerëz frymëzues dhe konstruktivë.