Policia e Burrelit ka arrestuar një 42-vjeçar me inicialet G.K., ndërsa ka proceduar penalisht një 21-vjeçar me inicialet M.K., pasi kanë qëlluar me armë zjarri në ajër pak minuta pas ndërrimit të viteve.

Mësohet se blutë e Matit kanë sekuestruar armën e zjarrit automatik, 35 fishekë, një kallëp dinamiti, tre kapsolle detonatore dhe 3 gëzhoja në vendin e ngjarjes.

Në përfundim të veprimeve të para hetimore u bë arrestimi në flagrancë i G.K., dhe filloi procedimi penal në gjendje të lirë ndaj M.K., të dy banues në Burrel.