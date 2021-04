Buletini Shëndetësor i Imzot Angelo Massafra-s 01.04.2021

Sot, dita e parë e Tiditëshit të shenjtë, pas 34 ditëve të shtrimit në spital dhe pas rezultatit të dytë negativ të tamponit molekular, Argipeshkvi Massafra rreth orës 08.30 doli pärfundimisht nga Spitali “Miulli” në Acquaviva delle Fonti (BA) dhe u shoqërua në qendrën e rehabilitimit “Maugeri” në Ginosa Marina (TA).

Imzot Angelo falënderon Hyjin, autorin e jetës, të gjithë ju që jeni lutur dhe luteni për të, e në mēnyrë të veçantë personelin mjekësor dhe shëndetēsor për kompetencën, shërbimin, kujdesin, durimin dhe dashurinë me të clên ata kanë ndjekur dhe ndjekin të githë të shtruarit me Covid- 19, duke i shëruar ata.

Ai na ka děrguar këtë mesazh:

“Shumë të dashur, shpresoj te jem se shpejti mes jush, sapo ta marr veten plotesisht. Ndêrkohe, ju kam derguar reflektimin tim te Pashkeve ne nje fryme bashkendarjeje se asaj qe kam pjekur me lutje dhe meditim gjate kesaj kohe Kreshmeje, te cilen e kam kaluar krejtesisht ne spital.Kam ofruar vuajtjet e mia per ju dhe do te vazhdoj te lutem per te miren e Arqidioqezes gjate kohes qe do te jem ne rehabilitim e siper.

Duke ju falenderuar per afersine qe keni treguar ndaj meje, ju bekoj perzemersisht dhe ju uroj te gjitheve, qe duke jetuar misteret e Triditeshit te shenjte, te gezohemi per Ngjalljen e Krishtit.

Dom Nikolin Toma

Vikar i Përgjthshëm