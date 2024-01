Kryeministri Edi Rama ndodhet në një konferencë për median në përfundim të takimit dyditor informal të qeverisë në Shëngjin. Krijimi i ministrisë së re në qeveri atë, ‘të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit’ erdhi si nevojë e kohës për të përballuar një sërë sfidash që kërkojnë vëmendje dhe jo për të larguar Margaritin thotë Rama. Inovacioni kërkon udhëheqje e orientim të drejtëpërdrejtë prandaj në krye ka zgjedhur Blendi Gonxhen, “një nga drejtuesit publik më të sprovuar dhe një sukses të pranuar nga të gjithë”

-Prezanton dhe projektet e vitit 2024

-Brenda vitit hapet aksi rrugor Thumanë-Kashar

-Porti i ri i Porto Romanos do të ketë me financim të brendshëm.

-Hekurudha për në Kosovë, do të kalojë nga Shkodra.

-Kemi kërkuar financim për Bypass-in e Elbasanit, puna me korridorin 8 po ecën shpejt

– Në vjeshtë lidhim kontratën për të filluar punë për linjën hekurudhore Vorë-Hani Hotit

-Do të ketë dhe shoqëri aksionere për prodhim automjetesh për nevojat e shtetit dhe pse jo për eksport