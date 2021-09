Nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili ka reaguar në lidhje me krijimin e qeverisë së re ‘Rama 3’. Përmes një mesazhi në ‘Facebook’ Vasili e cilëson kabinetin e ri si; ‘Qeveria talebane e Mullah Omar Rames!’. Mes të tjerash Vasili thekson se synimi i kësaj qeverie është zhvatja përmes koncesioneve.

“Mullah Omaret kudo qe shfaqen kane fund te paracaktuar dhe pa kthim, i mjere kushdo qe ka iluzione per te kunderten.”, shkruan Vasili.

REAGIMI I VASILIT

Qeveria talibane e Mullah Omar Rames!!

Qeveria talibane, e sapo pjelle e Mullah Omar Rames ka vetem nje fraze ne program:

“Ne do te vazhdojme zhvatjen, ndersa ju zhdukuni nga Shqiperia”.

Qeveria e Mullah Omar Rames do te vazhdoje te rrembeje koncesione, do te vazhdoje te rrembeje qindra tendera sekrete, do te vazhdoje te beje rruge ku kilometri eshte i me i shtrenjte se floriri, do te vazhdojne qytetaret te jene ne meshire te fatit ne kulmin e Pandemise, do te vazhdoje te mos kete aspak drejtesi per qytetaret se drejtesia eshte e kapur, do te vazhdoje te rrembehet dhunshem prona publike dhe private, do te vazhdoje qe droga, paraja e piset dhe kriminelet te telekomandojne qeverisjen e Mullah Rames.

Mullah Omar Rama ka vetem nje devize:

“Pas meje ne jete jete , gur mbi gure mos mbete”.

Mullah Omari i vertete e mori ndeshkimin e merituar dhe u asgjesua pa asnje meshire nga forcat e se mires.

Sikurse ai edhe ky qe eshte ketu nder ne nuk do ti shpetoje ndeshkimit.

Mullah Omaret kudo qe shfaqen kane fund te paracaktuar dhe pa kthim, i mjere kushdo qe ka iluzione per te kunderten.