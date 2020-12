Qytetarët shkodranë e kanë cilësuar si të vështirë ngrohjen me dru zjarri gjatë dimrit. Të ardhurat e pamjaftueshme nuk I krijojnë mundësi të përballojnë shpenzimet për të siguruar sasinë e duhur të zjarrit. Të pyetur nga Star Plus, disa prej tyre tregojnë kanë zgjedhur të ngrohen me energji elektrike, pasi është me e përballueshme për kuletën e tyre.

Gjithasht qytetarët kërkojnë që të ushtrohen kontrolle ndaj tregtarëve të ndryshëm pasi po abuzohet me çmimet.

Këtë vit, një metër kub dru zjarri po tregtohet me 45 mijë lekë të vjetra. Për disa tregtarë jashtë kamerave, ky çmim është I njejtë me një vit më parë, por pas problemeve të krijuara nga përhapja e pandemisë, mundësia për të shpenzuar në ngrohjen me dru gjatë dimrit është reduktuar.