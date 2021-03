Lideri i Partisë Demokratike, Lulzim Basha është pritur me broherima e flamuj nga qytetare beratas në hyrje të qarkut.

Të lajmëruar për vizitën që Basha do kryejë sot në Berat, qytetarët beratas i kanë bërë liderit të opozitës një pritje madhështore në kufirin që ndan Beratin me Lushnjen. Ata e kanë pritur Bashën me flamuj, buqeta me lule dhe me thirrjet “Rama ik”.

I surprizuar nga kjo pritje, Lulzim Basha ka ndaluar, i ka përshëndetur e falenderuar për këtë pritje madhështore dhe pasi ka qëndruar disa minuta me ta ka vijuar rrugën drejt qytetit të Beratit.

Lideri i Partisë Demokratike, Lulzim Basha pritet të zhvillojë gjatë ditës së sotme disa takime në qarkun e Beratit, të cilat do të përqendrohen jo vetëm në qytet por edhe në disa zona rurale.