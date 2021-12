Për ca kohë, dukej se do të mund ta prisnim natën e Vitit të Ri në qytetet kryesore të botës si në kohët para pandemisë.

Një tjetër rritje e rasteve me COVID-19 dhe përhapja e shpejtë e variantit të ri Omicronit, i ka shkatërruar ato shpresa – të paktën në një pjesë të botës.

Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Bill de Blasio tha të mërkurën se shpreson që festimi në Times Square do të vazhdojë siç ishte planifikuar dhe po bisedon me zyrtarët shëndetësorë dhe sponsorët nëse do të shtohen më shumë masa paraprake të sigurisë, raporton cnn.

Disa qytete të mëdha në Evropë, ku përhapja e Omicron ka qenë befasues, kanë njoftuar tashmë se do të anulojnë planet ose do të zvogëlohen, shkruan tg.

Qytetet e tjera me festime ikonike ende planifikojnë të presin ngjarjet e tyre, por me masa paraprake sigurie. Që nga 21 dhjetori, këtë po e bëjnë disa nga qytetet botërore me ngjarje tradicionalisht të mëdha të Vitit të Ri.

Qytetet (ose kombet) e mëposhtme kanë njoftuar tashmë se do të anulojnë pritjet tradicionale.

Berlin

Gjermania do të vendosë kufizimet e rrepta të kontaktit për të frenuar përhapjen e virusit duke filluar nga 28 dhjetori dhe do të ndalojë tubimet e natës së Vitit të Ri, njoftoi të martën, kancelari gjerman Olaf Scholz.

Kjo do të thotë se nuk do të ketë tubime të mëdha në Berlin, kryeqytet, as në vende të tjera të mëdha si Mynihu dhe Frankfurt.

Nga 28 dhjetori, maksimumi 10 persona do të lejohen të takohen në grup, pavarësisht nëse janë të vaksinuar apo të shëruar, tha Scholz. Fëmijët 13 vjeç e lart përjashtohen nga kufizimet e reja të kontaktit.

Edinbourg

Festimet publike të Vitit të Ri në Skoci do të anulohen, tha të martën, ministri i parë skocez, Nicola Sturgeon.

Në një deklaratë, Sturgeon shpjegoi detaje për kufizimet pas Krishtlindjeve në ngjarje të mëdha për të zbutur përhapjen e Omicron.

Sturgeon tha se masa “do të nënkuptojë gjithashtu fatkeqësisht se festimet në shkallë të gjerë Hogmanay – duke përfshirë atë të planifikuar këtu në kryeqytetin tonë – nuk do të vazhdojnë. Unë e di se sa zhgënjyese do të jetë kjo për ata që presin me padurim këto ngjarje”.

LONDËR

Një ngjarje e planifikuar për natën e Vitit të Ri në Londër është anuluar për shkak të shqetësimeve me coronavirus, tha të hënën, më 20 dhjetor, kryebashkiaku i Londrës, Sadiq Khan.

“Për shkak të rritjes së rasteve me COVID-19, ne e kemi marrë vendimin e vështirë për të anuluar ngjarjen tonë NYE në sheshin Trafalgar”, thuhet në postimin në Twitter.

“Siguria e të gjithë londinezëve duhet të jetë e para”, shtoi ai. Një deklaratë e bashkangjitur në Twitter tha se festimi pret 6,500 njerëz në sheshin Trafalgar.

Në vend të kësaj, një program do të transmetohet në mesnatë në BBC One, tha Khan.

NEW DELHI

Qeveria e territorit të bashkimit të Indisë, Delhi, që përfshin kryeqytetin kombëtar të New Delhit, ka njoftuar ndalimin e të gjitha tubimeve shoqërore, kulturore, politike dhe festive deri në njoftimin e mëtejshëm për shkak të një rritjeje të rasteve të COVID-19.

Të gjithë zyrtarët “do të sigurojnë që asnjë ngjarje/tubim/kongregacion të mos zhvillohet për të festuar Krishtlindjet ose Vitin e Ri” në rajon, sipas urdhrit të qeverisë së Delhit.

Baret dhe restorantet do të lejohen të funksionojnë me kapacitete prej vetëm 50 për qind.

PARIS

Parisi ka anuluar shfaqjen tradicionale të fishekzjarreve mbi Avenue Champs-Elysees për të mirëpritur Vitin e Ri për shkak të rritjes së numrave me coronavirus.

“Fishekzjarret nuk do të ndodhin, për fat të keq nuk do të ketë asnjë ngjarje”, tha zyra e kryetarit të bashkisë për AFP në një raport në France24.com.

Kryeministri francez, Jean Castex njoftoi të premten, më 17 dhjetor, se festat e mëdha publike dhe fishekzjarrët do të ndalohen në natën e Vitit të Ri dhe rekomandoi që edhe personat e vaksinuar të bëjnë një vetë-testim përpara se të mblidhen për festat e fundvitit.

RIO DE JANEIRO

Festimet e Vitit të Ri në Rio de Janeiro, kryeqyteti i Brazilit, janë anuluar për shkak të shqetësimeve në rritje të rasteve me coronavirus, shkroi në Twitter të shtunën, 18 dhjetor, kryebashkiaku Eduardo Paes.

“Ne e respektojmë shkencën. Meqenëse ka mendime të ndryshme midis komiteteve shkencore, ne do të qëndrojmë gjithmonë me kufizuesit”, shkroi Paes.

“Vendimin e marr me pikëllim, por festën nuk e organizojmë dot pa garancinë e të gjithë organeve shëndetësore, fatkeqësisht nuk mund të organizojmë një festë të këtyre përmasave, ku kemi shumë shpenzime dhe logjistikë, pa kohën minimale. për përgatitje”, tha kryebashkiaku.

ROMA

Në Itali, Roma është ndër disa qytete që kanë vendosur të anulojnë festimet për shqetësimet shëndetësore.

Rajoni i Campania ka ndaluar gjithashtu festat dhe konsumimin e alkoolit në zonat publike nga 23 dhjetori deri më 1 janar.

Venecia anuloi gjithashtu koncertet e saj në ajër të hapur dhe fishekzjarrët e Vitit të Ri.

Ngjarjet ende të planifikuara

Jo të gjitha qytetet e botës i kanë anuluar festimet e tyre.

Këtu janë disa nga qytetet e njohura tradicionalisht për fishekzjarrët e tyre të jashtëzakonshëm dhe ngjarjet e mëdha të Vitit të Ri që ende po ecin përpara me planet e tyre.

BANGKOK

Kryeqyteti i Tajlandës do të mbajë festimet, por me disa paralajmërime për sigurinë.

Sipas Bangkok Post, lejohen vetëm në ambiente të hapura.

Pjesëmarrësit duhet të vaksinohen plotësisht, të testohen brenda 72 orëve dhe të regjistrohen për të marrë pjesë.

CAPE TOWN

Qyteti i bukur bregdetar i Afrikës së Jugut po lejon ende ngjarjen për banorët e saj, sipas faqes së turizmit, por me shumë kontrolle sigurie në vend.

Ato përfshijnë mbylljen e hershme të vendeve dhe shtetrrethimin e rreptë.

DUBAI

Sipas VisitDubai.com, mjetet piroteknike në Burj Khalifa, ndërtesa më e lartë në botë, janë ende të planifikuara.

Emirati po kërkon që vizitorët që duan të jenë në festë të regjistrohen duke përdorur aplikacionin “U by Emaar” për të marrë kode individuale QR që do të lejojnë qasjen.

LAS VEGAS

Magneti i lojërave të fatit të Amerikës ende planifikon të lëshojë fishekzjarre nga maja e tetë hoteleve-kazinove në Strip për tetë minuta, sipas Las Vegas Review Journal.

Një shfaqje fishekzjarre në qendër të qytetit të Las Vegas do të mbahet gjithashtu.

SYDNEY

Qyteti më i madh i Australisë po ecën përpara me planet, por do t’ju duhen bileta për të marrë pjesë këtë vit, sipas faqes së internetit të qytetit të Sidneit për natën e Vitit të Ri.

Vaksinimet e plota nuk kërkohen, por inkurajohen shumë.

TAIPEI

Qyteti më i madh në ishullin e Tajvanit planifikon të mbajë shfaqjen e tij vjetore të numërimit mbrapsht dhe fishekzjarre në rrokaqiellin e lartë Taipei 101, sipas Taipei Times dhe mediave të tjera lokale.