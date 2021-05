Kryeministri Edi Rama tha se vendi është në rrugën e duhur për të dal nga tuneli i pandemisë dhe se ambicia e qeverisë mbetet që ky sezon veror të jetë më i lehtë se vitin e kaluar.

“Ajo që mund të shtoj është se jemi në një situatë optimale në raport me strategjinë dhe planin e veprimit por është shumë e rëndësishme të mos të harrojmë se kemi parashikueshmëri të plotë lidhur me rrugën drejt daljes përfundimtare nga ky tunel, duhet të vazhdojmë të jemi të kujdesshëm.

Nesër komiteti do të dalë me planin e ri me lehtësim të mëtejshëm të masa. Ambicia jonë për të pasur një lehtësim të masave më shumë se vitin e kaluar”, tha Rama