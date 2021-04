Kryeministri Edi Rama dhe Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu kanë inspektuar punimet në Spitalin Memorial të Fierit, investim që po realizohet falë mbështetjes së qeverisë së Republikës së Turqisë.

“Ne presim të hënën të vijnë 12 personelë nga Turqia, një pjesë për instalimin e pajisjeve dhe trajnimin e personelit tonë, gjithashtu 5 prej tyre janë personel mjekësor. Do të vijnë të hënën për të organizuar gjithë punën, në mënyrë që në datën 14 ne t’i kemi marrë në dorëzim edhe godinën , edhe pajisjet e pastaj të bëhemi gati për ta futur në efiçencë”, tha Manastirliu.

Ministrja e Shëndetësisë nënvizoi se shërbimi në Spitalin e ri të Fierit do të jetë i një niveli të lartë terciar.

“Shërbimi do të jetë i një niveli të lartë terciar sepse kemi futur edhe shërbime që nuk i kemi në spitalin universitare. Vendosim një standard të ri për spitalet tona”, tha Manastirliu.

Ministrja e Shëndetësisë tha se Spitali i ri i Fierit është duke u pajisur plotësisht me aparatura mjekësore.

“Nga Ministria e Shëndetësisë së Turqisë vijojnë të vijnë aparaturat dhe pajisjet. Kemi përfunduar gati 80% të pajisjeve dhe presim që të vijë angiografi, i cili vjen në fund të muajit Prill. Janë 6 salla operacioni, do të kemi shërbime nga kirurgjia e përgjithshme, otropedi, etj. Për nga pikëpamja e kirugjisë është një plotësim i nevojave për gjithë jugun, por edhe në gjerë”, tha Manastirliu.

Ministrja e Shëndetësisë bëri me dije se deri tani janë 424 aplikantë për t’u punësuar në këtë spital, ndërkohë që u shpreh se aplikimet për këtë spital mbyllen në datë 7 Prill. Spitalin e Ri Rajonal i Fierit hap dyert për pak ditë, me një ekip turko-shqiptar, një qendër jo vetëm shërbimesh ekselence shëndetësore, po edhe transferimi teknologjie e dijesh, e cila do të jetë edhe i pari shembull i autonomisë spitalore.