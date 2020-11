Kryeministri Edi Rama është në një konferencë për shtyp online në këto momente, i shoqëruar nga ministrja e Arsimit, Evis Kushi.

Në qendër të bashkëbisedimit me gazetarët do të jetë arsimi. Rama apeloi për kujdes në këto ditë për të dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë luftë me pandeminë.

“Në këtë komunikim do të do të fokusohemi te arsimi, së bashku me mua këtu është ministrja e r Arsimit, e cila do të bëjë një panorama tërësore të aktualitetit në arsim.

Kam një apel për të gjithë. Të shmangim kolapsin e spitaleve. Të shmangim mbylljen e përgjithshme. Është absolutisht e domosdoshme që secili prej nesh të vetëdijësohet që ka një rol për të luajtur në këto ditë.

Në radhë të parë për të mbrojtur shëndetin e vet dhe të afërme dhe të miqve por duke bërë këtë jep një kontribut të jashtëzakonshëm për të ndihmuar luftën e përditshme dhe të përnatshme që bëhet në vijën e zjarrit, qoftë për të shmangur një mbyllje që do të kishte pasoja të padëshirueshme në të gjithë aspektet, nuk diskutohet për ekononimë.

Të bëjmë të gjithë sa më shumë, respektoni masat që të mos kemi një mbyllje të dytë. Dua ta theksoj se çfarë hapet dhe mbyllet e vendosin autoritetet. Duke parë të dhënat dhe autoritetet e vendeve që ne ndjekim me shumë vëmendje për të mësuar sa më shumë, shkollat nuk konsiderohen një vatër e nxehtë por një hapësirë që si të gjitha hapësirat e tjera, ka potencial rreziku”-tha Rama.