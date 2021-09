Kryeministri Edi Rama kërkoi përfshirjen e të rinjve në politikë duke thënë se ata janë kapital njerëzor i nevojshme për PS. Për të shmangur kthimin e PS në një azil pleqsh në të ardhmen, Rama tha se duhet një qasje e re ndaj të rinjve dhe se do të ngrihet një akademi politike jo vetëm për socialistët por për edukimin e bashkisë.

“Ndaj ne sot duhet të veprojmë ua kemi borxh atyre që vijnë pas nesh dhe jua kemi borxh atyre që i dhanë jetë kësaj partie, që e sollën këtë parti në pushtet që ne kemi këtë privilegj të madh të jemi të gjithë bashkë këtu, udhëheqja e saj. Sot ne duhet të mendojmë për shëndetin dhe forcën e PS për në afat më të gjatë se 4 vite.

Ngritja sa më parë e një akademia politike të PS me standarde ndërkombëtare për edukimin e bashkisë dhe jo vetëm të rinjve socialistë. Nëse nuk doni që PS të kthehet në një azil pleqsh duhet menduar sot. Duhet të kemi një qasje të re me kapitalin njerëzor të partisë, me zgjedhësit dhe makineria jonë zgjedhore rrezikon të mbetet në rrugë”, tha Rama.