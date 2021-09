Kryeministri Edi Rama ka folur në një intervistë për marrëdhëniet mes qeverisë shqiptare dhe asaj të Kosovës. Ai pranoi divergjencat për “Open Balkan”, por theksoi se është një arsye për të diskutuar qetësisht dhe për ta trajtuar me argumente dhe me respekt reciprok.

Rama deklaroi se marrëdhënia mes qeverisë së Shqipërisë dhe qeverisë së Kosovës ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe asnjëherë nuk është mjaft të thuhet që është e mirë, pasi mund të jetë gjithmonë më e mirë.

“Nuk mendoj që marrëdhëniet me qeverinë e Kosovës janë në një pikë të ulët. Mendoj që ne jemi në një marrëdhënie normale. Natyrisht që marrëdhënia mes qeverisë së Shqipërisë dhe qeverisë së Kosovës ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe asnjëherë nuk është mjaft të thuhet që është e mirë, pasi mund të jetë gjithmonë më e mirë. Patjetër që kemi një divergjencë lidhur me nismën e ‘Ballkanit të Hapur’, por kjo është një divergjencë që, në këndvështrimin tim, nuk është një arsye për të pasur një problem në marrëdhënie, por është një arsye për të diskutuar qetësisht dhe për ta trajtuar me argumente dhe me respekt reciprok”, deklaroi Rama.

