Kryeministri Rama është treguar sërish i prerë duke u shprehur se asnjë taksë nuk do të lëvizë. Nga një takim me biznesin e vogël në Durrës, Rama tha se asnjë taksë nuk do të ulet se fallxhoret dhe foltoret të sjellin njerëz në protesta.

Me një faturë me çmimin real të energjisë 95 mijë njerëz ne i nxjerrim në rrugë. Për çfarë, për të hequr taksën e karburantit? Për ata që shkojnë e ulërinë dhe nxjerrin fakte të paqena në protestë dhe i shtynë për të shtunën për të lejuar foltoret dhe fallaxhoret të organizohen dhe të furnizoheshin me naftë.

Jo 100 veta si mbrëmë por 100 mijë veta të vijnë nuk hiqet taksa e karburantit. Jo se nuk dua unë, por nuk është e mundshme. Ai që i bën këto ai nuk është udhëheqës i popullit të vet, por është nga ata udhëheqës që marrin në qafë popullin e tyre dhe ata që e kanë marrë më qafë popullin me gropat e Sudes e kemi ende gjallë mes nesh”, tha Rama.