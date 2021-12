Kryeministri Edi Rama ka qenë pasditen e sotme i pranishëm në inaugurimin e shtëpive të reja në Tumanë, të rindërtuara pas tërmetit. Gjatë fjalës së tij ai nuk i kurseu edhe ironitë me situatën në Partinë Demokratike duke thënë që të bëjnë kujdes me bravat e shtëpive dhe se edhe kur ai të largohet nga pushteti shtëpitë nuk do ua marrin.

Më tej Rama u shpreh se pjesa më e madhe shtëpive janë rindërtuar nga fondi i buxhetit të shtetit dhe jo nga donacionet.

“Tani mund të duket ccudi por është më pak ccudi kur ne premtonim rindërtimin e plotë. Thumana është pjesë e një hapsirë ku do të shtrihet një vepër e madhe e kësaj dekade që do 5të fillojë së shpejti brenda këtij mandati. Shpresoj të ndodhi në nisje në 2023, që është Korridori Blu. Është një vepër e domosdoshme pasi rruga aktuale e sotmja nuk mban më. Është me të gjitha riparimet një aks që nuk e përballon më fluksin mbi të. Kjo do të jetë vepra më e madhe kombëtare e ndërtuar në Shqipëri duke prekur të gjithë vendin. Sot kemi një bilanc me rindërtimin ku qeveria shqiptare ka marrë përsipër barrën më të madhe. Pjesa më e madhe e rindërtimit është bërë nga fondet e qeverisë dhe jam shumë krenar për këtë. Shtepitë e reja nuk kanë të krahasuar me shtëpitë që kanë humbur. Krijimi i komuniteteve duke u dhënë mundësinë familjeve që jetojnë larg pa ua marrë pronën atje ku e kishin dhe e gjitha kjo pa rënduar asnjë lek mbi të gjitha familjet. Kuptohet duhet të bëni kujdes me bravat se nuk i dihet. Edhe sikur pas disa vitesh të ndryshojnë gjërat. Nuk mund t’ua marrin shtëpinë. Jeta është e gjatë unë nuk do të rroj sa shqiponja. Të gjithë atyre që thonë u vonuan, Italia është shumë afër dhe shikoni sa vite kanë atje familjet që akoma presin për shtëpi pas 10 vitesh”- tha ai.