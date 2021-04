Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka nisur ditën me një tjetër lajm lidhur me vaksinimin masiv duke deklaruar se brenda prillit do të vijnë në vend 23 mijë doza të tjera Pfizer.

Rama premton se Shqipëria do ta nxjerrë jashtë armikun e padukshëm më shpjet se shumë të tjerë në kontinentin e Europës.

Po ashtu ai thotë se me se s’bën do të lehtësohet sezoni turistik.

STATUSI NGA EDI RAMA

🟢 LAJM I MIRË

Brenda javëve të prillit edhe 23 mijë doza të tjera PFIZER😍

*Ne do ta lehtësojmë sezonin turistik me se s’bën; do të ngjitemi shumë shpejt në shkallët e larta të klasifikimit në Europë, për volumin e vaksinimit; do ta nxjerrim jashtë Armikun e Padukshëm më shpejt se shumë të tjerë në kontinentin tonë💪