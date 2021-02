Për kryeministrin Edi Rama, një metodë e zhdukjes së korrupsuionit, është kthimi i shërbimeve online. Ai tha se në nisje të mandatit të tij e ka nisur me vetëm 3 shërbime online, për të shkuar deri në mbi 900 shërbime.

“Dua të jemi të qartë që korrupsioni është një alternativë e një shërbimi të munguar, pra aty ku mungon një shërbim, aty ku dikujt i mohohet apo i bëhet të vështirë, aty korrupsioni fiton terren dhe kthehet në alternativë, prandaj lista është modernizimi i sistemeve të shërbimit.

Nëse e shohim sot me sy kritik, vendin, ne kemi një problem të madh me korrupsionin, por nëse vendosim një perspektivë nga u nisëm kemi arsye të besojmë që jemi në drejtimin e duhur. Me revolucionin dixhital që po bëjmë dhe duke hequr kontaktit fizik te sporteli

, se problemi më i madh është ardhja e korrupsioni shumë afër të individi, dhe ne e nisëm me 3 shërbime dixhitale dhe sot jemi duke finalizuar punën për 900 e kusur shërbime, janë milion kontakte që janë eliminuar, por kjo nuk do të thotë që ky është një problem.

Në çfarë është e mundshme të shërbehet online, kjo çështje është e zgjidhur, nëse kemi probleme me hipotekat dhe janë ato zonat ky pronat nuk janë të mirëfiltruara nga mbivendosja dhe për këtë arsye nuk merr dot shërbim online, një pjesë tjetër nuk ka nevojë të shkosh në hipotekë. Shërbimi në shëndetësi, kontakti me mjekun e infermierin nuk e bëhet online, kemi krijuar fazën tjetër”, tha Rama.