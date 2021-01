Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se marrëveshja me kompaninë Pfizer për vaksinën anti-COVID nuk do të bëhet publike, pasi e tillë është kontrata. AI vë theksin se asnjë vend i BE-së nuk e ka bërë një gjë të tillë.

Kontrata me Pfizer është e mbrojtur në të gjithë botën nga sekreti tregtar, nuk bëhet publike, përtej dëshirës sime. Dëshira ime ishte që ta bëja publike, por kontratat janë kontrata, klauzola është aty. Nëse do të gjeni një vend të BE apo një tjetër që e ka bërë publike, ne do jemi vendi i dytë.

Është lehtësisht e verifikueshme se paratë që paguhen për Pfizer nuk mbulohen nga sekreti. Nuk duhet ta ushqeni popullin me këto konspiracioni idiotësie. U mbush kjo botë me lloj lloj marrëzish.

Është shumë e thjeshtë: Pfizer ka një kontratë me gjithë vendet dhe asnjëra nuk është publike. Unë këtë nuk e dija dhe thashë që do të bëhet publike në Parlament dhe më thanë që nuk bëhet sepse mbulohet nga sekreti tragtar. Nëse ju gjeni një vend që e ka bërë publike kontratën ne do të jemi vendi i dytë. I kemi paratë për të vaksinuar të gjithë shqiptarët”, tha Rama.