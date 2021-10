Nesër do të prezantohet plani posaçëm për përballimin e krizës energjetike, deklaroi kryeministri Edi Rama për gazetarët në përfundim të mbledhjes së qeverisë paraditen e sotme.

Rama e krahasoi krizën energjetike me pandeminë dhe paralajmëroi se një situatë e tillë do të zgjasë deri në mesin e vitit të ardhshëm. Jo vetëm kaq se me kalimin e kësaj krize nuk do të thotë se do të ketë ulje të çmimeve që siç tha Rama “kanë marrë vrapin”

“Është një situatë shumë e ngjashme në aspektin e goditjes me situtaën e pandemisë, por ndryshe nga pandemia vende të ndryshme kanë disa karakteristika.

Ekspertët mendojnë se kriza do të jetë prezente me kulmin e saj deri në mesin e vitit të ardhshëm dhe mendojnë se sidoqoftë edhe pas kapërcimit të kulmit, çmimet nuk do të kthehen ku ishin. Ne na takon të mbrojmë konsumatorët tanë, me një rend prioritetesh nga poshtë lart. Nga më të dobëtit tek më të fortët.”