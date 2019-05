Kryeministri Edi Rama e ka quajtur absurd dhe të dhunshëm, marshimin e opozitës ditën e djeshme. Ai tha se ndonëse numri i bombave molotov ishte më i pakët se numri i atyre që u përdorën në 11 maj, nuk e bëjnë atë manifestim më pak të dhunshëm. Rama theksoi se qeveria nuk preket dhe as nuk ndryshon nga këto protesta, por vetëm imazhi i Shqipërisë në botë.

“Manifestim i dhunshëm, nuk më impresionon fakti që dje ra numri i bombave molotov dhe ndryshoi formula e goditjes me zjarr mbi institucionet, se goditjet e djeshme përsëri rrezikuan jetën e policëve, krijuan disa plagë për disa prej tyre dhe mbi të gjitha e djeshmja ishte një xhiro në boshllëkun e dëshpërimit të atyre që janë vetëpërjashtuar nga zgjedhjet, që shkaktoi jo pak shqetësim dhe krijoi jo pak ankth për qytetarët, në gjithë trajektoren e marshimit absurd.

Vlen të përsëritet se as me qëndrime dhe as me marshime nuk zëvendësohet dhe as nuk rrëzohet qeveria e aq më pak me bomba molotov, nuk janë një alternativë qeverisëse. Por përbëjnë një mjet për të plagosur fytyrën e Shqipërisë në sytë e botës dhe për të goditur ekonominë. Pas përhapjes së atyre imazheve ka anullime të rezervimeve”, tha Rama.