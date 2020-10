“ Masa e detyrueshme kudo nga java e ardhshme. Masa ndëshkimore të fatura e dritave” kështu u shpreh Kryeministri Edi Rama, në konferencë për mediat lidhur me masat anti Covid

“Maska nuk ka qenë as këtu dhe as në shumë vende, e detyrueshme jashtë. Nuk është konsideruar as e domosdoshme nga ekspertët ndërkombëtare dhe sic e dini është një temë që diskutohet cdo ditë , por nga java e ardhshme do të jetë e detyrueshme kudo, përvec shpisë, barit apo restorantit, ku je ulur.

Maskat do të jetë e detyrueshme, dhe masa ndëshkimore do të zbatohet për të gjithë te fatura e dritave, Mos ketë asnjë asnjë iluzion se do mund t’i shmanget gjobës.” tha Rama.