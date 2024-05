Kryeministri Edi Rama dhe delegacioni që e shoqëron kanë mbërritur në aeroportin ”Eleftheros Venizelos” në Athinë. Rama shoqërohet edhe nga bashkëshortja e tij Linda Rama.

Rama u prit nga ambasadorja shqiptare Luela Hajdaraga.

Për vizitën e Ramës janë marrë me masa të rrepta sigurie, me qindra policë që do sigurojnë mbarëvajtjen e takimit të Ramës me emigrantët shqiptarë.