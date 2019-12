Kryeministri Edi Rama ka qenë në zonën e Durrësit ku ka parë nga afër disa banesa të dëmtuara nga tërmeti. Rama tha se do verifikohen dëmet ndërsa i bëri thirrje banorëve që të qëndrojnë jashtë banesave deri sa të bëhet vlerësimi i tyre.

Rama: Do shohim kush janë me dëmtime të brendshme. Aty ku është prekur struktura do i bëjmë të reja.

Banori: Nuk na dhimbset jeta jonë, na dhimbset jeta e fëmijëve

Rama: Si rrini këtu nuk e kuptoj. Shko more vëlla, në hotel. Ku do lahesh, këtu do lahesh. Kur të thonë mos u fut këtu, mos u fut.

Banori: Është faji im, nuk është faji i shtetit

Rama: Nuk po të them që e kam fajin unë. Shkoni në hotel të qetësoheni. Merruni me kalamajt. Do dalë analiza e kësaj dhe do ju thonë bëhet nuk bëhet.

Banori: E kanë parë dhe na kanë thënë se godina mund të riparohet. Duhet të dimë si do funksionojë

Rama: Me këtë që panë këta do e bëjnë dyfish, që të bëhet ça të bëhet të rrijë godina në ajër. Ikni te fëmijët se nuk janë mirë. Çfarë do i bëni godinës. Në pallatet e reja janë hedhur kate pas katesh. Është nisur për 2 e kanë shkuar 7. Këto janë problemet.