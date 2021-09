Kryeministri Edi Rama ka pritur sot në një takim Ministrin e Jashtëm të Arabisë Saudite, Princin Faisal bin Farhan Al-Saud, me të cilin ka zhvilluar dhe një konferencë për mediat. Rama tha se është rënë dakord për të mbledhur sa më parë komitetin e përbashkët, mbledhjet e të cilit nuk janë zhvilluar për shkak të pandemisë.

Një çështje tjetër e rëndësishme për të cilën foli kryeministri ishte dhe procesi i njohjeve të Kosovës nga vendet e Ligës Arabe dhe Organizatës së Bashkëpunimit Islam, ku tha se do të ketë bashkëpunim me Arabinë Saudite.

“Ramë dakord për të mbledhur sa më parë komitetin e përbashkët, pikërisht për të adresuar prioritet në funksion të thellimit të bashkëpunimit ekonomik. Nga ana tjetër ndamë edhe disa ide, sikundër dhe disa informacione në të cilat dëgjuam edhe për nismën madhështore të Arabisë Saudite për rritjen e përmasës së gjelbër të të gjithë lindjes së mesme dhe për një kontribut dhe në shkallë globale përmes projektit të mbjelljes së 50 miliard pemëve.

Ne do të ishim shumë të lumtur nëse do të ishim pjesë e kësaj nisme, pavarësisht numrit të pemëve dhe në funksion të një axhende të përbashkët të të gjithë aleancës së vendeve për të përballuar sfidën e ngrohjes globale.

E fundit, dua të theksoj që Arabia Saudite e ka njohur Republikën e Kosovës dhe ka qenë një nga mbështetëset e rëndësishme për kandidaturat e Kosovës. Patjetër që zëri i Arabisë Saudite është një zë me shumë peshë dhe ne do vazhdojmë të bashkëpunojmë me princin Faisal, i cili jemi me fat që është në krye të punëve të jashtme për shkak të njohjes së thellë dhe ndjeshmërisë së posaçme që ka për rajonin tonë.

Do bashkëpunojmë që të rrisim ndjeshmërinë dhe qartësinë e atyre vendeve të Organizatës së Bashkëpunimit Islam dhe të Ligës Arabe që ende nuk e kanë njohur Kosovën.

Dua ta falënderoj me gjithë zemër ministrin e Jashtëm dhe mikun tonë edhe për angazhimin e tij për t’i dhënë një shtysë së rëndësishme rritjes së komunikimit mes kompanive dhe për të krijuar një hapësirë ndërveprimi në sektorin privat, në funksion të interesave të ndërsjella”, deklaroi Rama.