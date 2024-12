Kryeministri Edi Rama ka ndarë në rrjetet sociale pamje nga Samiti BE-Ballkani Perëndimor i zhvilluar ditën e djeshme në Bruksel.

Në foto duket kreu i qeverisë krah Ursula von der Leyen, si edhe krerëve të shteteve të Evropës.

“MIRËMËNGJES 😊 dhe me FotoALBUMIN e një dite afrimi të mëtejshëm me Europën, ku u mbështet fuqimisht plani ynë i përbashkët me Komisionin Europian, për mbylljen e negociatave në fund të vitit 2027, ju uroj një ditë të mbarë🫶”, shkruan Rama.