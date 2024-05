Kryeministri Edi Rama ka ndarë një video me disa momente nga takimi me emigrantët shqiptarë në Milano. Me sallën e mbushur plot në pallatin e sportit në ‘Busto Arsizio’, në video janë përzgjedhur disa momente, nga zbritja e kryeministrit me bashkëshorten Linda Rama në aeroport deri te përlotja e shqiptarëve gjatë transmetimit të dokumentarit për eksodin e madh të shqiptarëve në fillim të viteve ’90 në drejtim të Italisë.

Krahas videos, Rama shkruan se ky takim është një shëmbëlltyrë e kohës së re që ka ardhur për Shqipërinë e për shqiptarinë.

“MIRËMËNGJES dhe me këtë videokartolinë nga dallga kuqezi e shqiptarëve të Italisë, shëmbëlltyrë e kohës së re që ka ardhur për Shqipërinë e për shqiptarinë, ju uroj një javë të mbarë”, shkruan Rama.

Në kuadër të turit me diasporën, kryeministri Rama u takua dje, 26 maj, me emigrantët shqiptarë në Itali. Takimi u mbajt në pallatin e sportit në ‘Busto Arsizio’ lokalitet afër qytetit të Milanos , ku morën pjesë mijëra shqiptarë.

Për gati një orë, kryeministri Rama mbajti fjalim ndërsa falënderoi Italinë për ç’ka bërë për shqiptarët, për të cilët tha se e kanë fituar betejën dhe sot janë në majat e suksesit. Më datë 2 qershor kryeministri Rama do të jetë në Londër, ndërsa më datë 16 në Dyseldorf.