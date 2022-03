Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një bashkëbisedim me qytetarët për të informuar punonjës në sektorë të ndryshëm për paketën e rezistencës sociale, ndërhyrjet e qeverisë dhe efektet e krizës ndërkombëtare në ekonomi.

Bashkëbisedimi i kryeministrit nisi në orën 10:00, një orë para protestës së qytetarëve kundër rritjes së çmimeve dhe me sa duket vjen me qëllimin për të zbutur revoltën e shqiptarëve të pakënaqur me situatën ekonomike në vend.

“Në këtë situatë të befasishme të ndikuar nga një luftë që ndodhet më pak se 2 orë në vijë ajrore, po shikojmë pasoja tek rritja e çmimeve dhe prandaj kemi vendosur dje paketën e rezistencës sociale, ndër të cilat është masa për ta futur në fuqi menjëherë dhe jo në qershor siç ishte plani, heqjen e taksës mbi pagën deri në 400 mijë lekë.

Keni dhe një të ardhur plus, bëhet fjalë për një 7%, që ndahet mes punëmarrësit dhe punëdhënësit, rëndësi ka që të gjitha paratë që merrni do i çoni në shtëpi, pra nga 340-400. Ata që janë me pagë deri në 500 do paguajnë vetëm gjysmën e taksës. Përsëri është një lehtësim i konsiderueshëm. Pagat minimale në Shqipëri janë 300 mijë lekë dhe mënjeherë nga ky muaj, nga muaji prill, paga e prillit do fillojë të reflektojë rritjen e pagës minimale 320 mijë lekë dhe do ta rrisim çdo vit. Ambicia është që deri në fund të mandatit mos të ketë pagë nën 400 mijë lekë. Do të thotë rritje edhe e pagave tuaja. Kemi 56% të të punësuarve në Shqipëri që nuk paguajnë asnjë taksë, zero. kanë vetëm kontributet, por të cilat janë më të ulëtat në rajon, pasi në Europë nuk krahasohemi, pasi aty janë shumë të larta. I japim një lehtësi njerëzve në këtë kohë të vështirë. Nga ana tjetër do të thotë se gati gjysma e të punësuarve në Shqipëri janë me një pagë më të lartë se sa kaq”, deklaroi Rama.