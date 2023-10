Gjatë vizitës së tij në Bruksel, kryeministri Edi Rama është takuar me Komisionerin e BE për Bujqësinë, Janusz Wojciechowski. Ndërsa ndau në rrjetet sociale pamje nga ky takim, Kryeministri informoi se temë e diskutimeve ishin arritjet dhe sfidat e sektorit në kuadrin e partneritetit me Bashkimin Europian.

“Bruksel – Takim me Komisionerin e BE për Bujqësinë, Janusz Ëojciechoëski, për të diskutuar për arritjet dhe sfidat e sektorit në kuadrin e partneritetit me Bashkimin Europian, mbështetja e të cilit është kyç në transformimin e madh të bujqësisë shqiptare”, shkruan Rama.