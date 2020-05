Nga 1 qershori nuk do të ketë zona të kuqe dhe të gjelbra, pasi qarkullimi do të rihapet në të gjithë vendin! Lajmin e bëri të ditur kryeministri Edi Rama në komunikimin e tij të fundit lidhur me COVID-19, duke sqaruar se kjo është java e fundit ku masat shtrënguese do të jenë në fuqi. Që do të thotë, deri të dielën do të mbetet në fuqi lëvizja për këmbësorët deri në orën 21:00 e ndërsa fundjavat do të jenë njësoj, ku lejohet të dalin gjyshërit dhe prindërit me fëmijë. Më pas, Shqipëria do të hapet, ku çdo qytetarë do të vishet me përgjegjësi individuale shtesë në mbrojtje ndaj COVID-19.

Megjithatë, nisur nga shifrat, për të cilën Rama u kujdes të theksonte se “Në Tiranë nuk po flasin” do të vijojnë të qëndrojnë të mbyllura aktivitete sportive dhe kulturore me spektatorë, dasmat dhe funeralet me shumë njerëz, transporti publik dhe plazhet “me korniza”, pjesa tjetër do të jenë të gjitha të hapura. Në mënyrë indirekte, kreu i qeverisë fajësoi turmat, sipas tij të iniciuara nga partitë politike për atë që ai e quan ‘karakatinën’ e Teatrit se po rrezikojnë ndjeshëm shëndetin e qytetarëve.

Duke e quajtur se është Shqipëria e ka fituar betejën ndaj virusit të padukshëm, beteja e radhës është ajo ekonomike. Për këtë, Rama njoftoi se do të prezantojë shumë shpejt planin e rimëkëmbjes ekonomike, me premtimin se vendi “do ta rimarrë veten brenda vitit”.

“Meqë jemi të Facebook, një përgjigje për kompetencat që FB im i mori shtetit, gabimisht mendoj që vendimet e mia ishin në fb, asgjë që unë kam postuar në FB s’ka qenë e marrë më parë në mënyrë zyrtare, faqja ime ka ndikuar për të përshpejtuar përhapjen e informacionit, meqë ato po ndryhsonin ditë pas dite. Shqipëria është një histori suksesi, do të bëjmë cmos që rikthimi në normalitet të mos na kthehet në një boomerang, por normalizimi do të vazhdojë, do të hapim kopshtet dhe cerdhet, kufijtë tokësorë, makina në të gjithë vendin, edhe plazhet. Por asnjë subjekt privat përvec hotele, nuk do vendos çadra në rërë. kjo do të jetë java e fundit me zonat me ngjyra dhe kjo fundjave do të jetë e fundit me ndalim kufiri përtej zonës së kuqe, detajet të premtet kur të dalë urdhri nga autoritet. Ju falenderoj për gjithçka dhatë dhe bëni kujdes kur gjithçka varet nga secili prej jush, do të vazhdojmë pumën dhe do të prezantojmë shumë shpejt planin e rimëkëmbjes ekonomike, që po merr formë ku do të dalim më të fortë nga kjo vuajtje, do të investohemi me të gjitha energjitë tona, nga fillimi i qershorit do të hapen kantierët e rindërtimit dhe deri në fund të vitit të gjithë të prekurit nga tërmeti do të futen në shtëpitë e tyre.

Do të bëjmë një plan investimesh që do të krijojë mundësi të reja, do të zgjerojë frymarrjen e organizmit të këtij vendi. Si sot viti do e kuptojmë që ne do të bëhemi më të fortë dhe më të mirë. Janë 64 mijë 964 individë që kanë marrë pagat e luftë 19664 të tjerë që kanë marrë 400 mijë lekët e paketës së zgjedhuar! Janë shqyrtuar mijëra raste që nuk i kanë marrë lekët për shkak të bizneseve, edhe do të kenë lekët”, tha Rama.

“Ky është komunikimi im i fundit me atë që botërisht u quajt armik i padukshëm. Ai as ka ikur e as është ,mundur përfundimisht, numrat nuk po flasin mirë, shfaqjet politike me turma pa masa mbrojtëse, me një karshikllëk që flet për pagjërgjegjshmëri dhe dritëshkurtësi po vazhdojnë edhe përtej të tretave të Teatrit. Sa për të mbledhur firma për pseudoaktorët e Teatrit që janë në funksion të një partie të re, si dhe për bizneset që me demek nuk kanë marrë asnjë kacidhe, po luhet me shëndetin e popullit. Mbledhja e firmave, po luhet me zjarrin, bëni kujdes o njerëz se nuk iu vjen asgjë e keqe nga meraku nga kujdesi im, qoftë edhe i tepruar. Shani e shfryni sa të doni, po rrezikun e infeksionit mos e neglizhoni. Lus zotin që të mos turpërohemi pasi përballuam më të keqen dhe të mos detyrohemi q ëtë mbyllemi, nga ata që refuzojnë ta pranojnë të keqen dhe hapen si vaji në lakra,. Dua t’ju falenderoj për sjelljen e përgjegjshme si njerëz dhe qytetar në respekt të masave ekstreme që kemi marrë. Ia kemi dalë mbanë, nëse qeveria s’do ishte në lartësinë e detyrën dhe të popullit shqiptar do ishte shumë keq. Zërat e atyre kritikëve nuk kanë munguar, po ishin shumë pak. Kjo është java e fundit e masave të mbetura të lëvizjes., me përjashtim të aktiviteteve kulturore dhe sportive pa spektator, dasma dhe funerale ku nuk do mblidhen qindra njerëz, transporti publik dhe plazhet me korniza sigurie, gjithçka tjetër do të jetë e hapur”, tha Rama.