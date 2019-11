Kryeministri Edi Rama tha personat e akomoduar në hotele duhet të trajtohen si turistë. Ai tha se ilaçet për të do jeën falas, ndërsa do kenë në dispozicion mjekë,mësues, dhe çdo shërbim që kërkojnë.

“Njerëzit në hotele do trajtohen si turistë, ata kanë nevojë edhe për një psikolog. Nuk mund t’i kthehet fjala edhe sikur të bëjnë diçka që një turist nuk do ta bënte. Kjo është bërë përmes një kontrate dy palëshe detyruese.

Ilaçet do të jepen falas 100%. Në çdo strukturë do ketë mjek të dedikuar dhe infermier si pjesë e strukturës së urgjencës kombëtare. Kur të mbarojnë 8-orarëshin në shtet do shkojnë atje. Nxënësit që janë në këto hotele do vazhdojnë mësimin.

Do garantohet transporti. Të ketë mësues që t’i ndjekë pasdite. Fëmijëve t’i çohen lodra dhe një person që të merren me ta, sepse nënat kanë nevojë për pak pushim”, tha Rama.