Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka nxjerrë kurbën e vaksinimit të COVID-19, ku pasqyrohen të dhënat e 7 ditëve të fundit në rajon dhe Europë.

Rama thotë se Shqipëria do e fitojë luftën me lidership, organizim, këmbëngulje e durim të madh.

Sipas tij, me vaksinimin e pandalur që ka nisur Shqipëria këtë verë do të jetë një sezon turistik të lehtësuar ndjeshëm,

STATUSI NGA EDI RAMA

Ne do ta fitojmë këtë luftë me lidership, organizim, këmbëngulje e durim të madh dhe përmes vaksinimit të pandalur masiv, do të kemi një sezon turistik të lehtësuar ndjeshëm😍

*të dhënat e barometrit global për ritmin e vaksinimit 7 ditët e fundit