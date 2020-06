Rruga e Arbrit ka qenë në qendër të vëmendjes së kryeministri Edi Rama, i cili ka publikuar një video nga punimet. Rama ka bërë me dije se brenda këtij muaji, do të asfaltohen 10 km e para, e ndërsa punimet do të mbylln brenda verës së vitit 2021, ku rruga do të bëhet e aksesueshme për të gjithë.

“Brenda muajit do të asfaltohen 10 km të para. 500 punonjës dhe mbi 200 mjete të tonazhit të rëndë janë angazhuar në këtë proces. Rruga e Arbrit pritet të jetë e aksesueshme brenda verës së vitit 2021”, shkruan Rama.

Rruga e Arbrit pritet t’i shkurtojë 100 kilometra Tiranës, Dibrës dhe Shkupit. Kjo rrugë ka 7 tunele me gjatësi totale 8.5 km nga të cilat janë hapur plotësisht 5 tunele. Një volum i madh pune është kryer për ndërtimin e katër urave kryesore.