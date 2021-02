Kryeministri Edi Rama premtoi se vitet e ardhshme do të ketë sërish rritje të pagës minimale, e cila këtë vit ka shkuar në 300 mijë lekë.

“Sot që flasim kemi hyrë në vitin e parë me një pagë minimale 300 mijë lekë, por s’bëhet fjalë që ne të kërkojmë nga ata që marrin këtë pagë që të jenë të kënaqur e të mos kërkojnë më shumë, por sistemi që po ngremë, zgjerimi i bazës, do të bëjë që paga minimale të shkojë duke u rritur çdo vit”, tha kreu i qeverisë.

Më tej, kryeministri u ndal tek ekonomia, duke thënë se raporti i Standard&Poor parashikon një rritje prej 4-5%. Sipas Ramës, ekonomia shqiptare i ngjan një kantieri ndërtimi, ku “sot ka infrastrukturë nëntokësore të ndërtuar, ngrehina që po dalin hap pas hapi mbi sipërfaqe, po hidhen katet, po shkohet te çatitë”.

“Dëmet janë të mëdha nga tërmeti dhe pandemia, që impaktojnë jo thjesht ekonominë, por mund të kenë pasoja që shtrihen në vetë organizmin e sistemit demokratik. Kemi një lajm tjetër paralelisht me këtë, që na flet për ekonominë, për atë ekonomi që, dua të jem shumë i qartë, jam më i pakënaqur ndër ju, sepse potenciali është aty dhe puna për t’u bërë është shumë e madhe.

Por, raporti i Standard&Poors konfirmon qëndrueshmëri për Shqipërinë, gjë që nuk ndodh me plot vende të tjera. Ky raport parashikon një rritje ekonomike shqiptare me rreth 4-5%, nëse s’do të kemi një valë tjetër infektimesh, që do të na detyrojë të mbyllemi. Çështja kryesore e një vendi nuk është sa e ka borxhin, por sa fuqi ka ta financojë borxhin.

Japonia e ka 200% borxhin, por kjo nuk e pengon Japoninë të shohë një perspektivë të qëndrueshme. Janë vënë bazat, që nuk kanë qenë kurrë më parë, dhe situata sot në Shqipëri është njësoj si situata e një kantieri ndërtimi. Aty ku deri dje kishte rrënoja, baltë, llucë, terren të paqëndrueshëm, që kërkonte ndërhyrje për t’u veshur me shtresa speciale, sot ka infrastrukturë nëntokësore të ndërtuar, ngrehina që po dalin hap pas hapi mbi sipërfaqe, po hidhen katet, po shkohet te çatitë.

Është një lagje e banueshme ajo në Thumanë, në Fushë Krujë, në Vaqarr, te ‘5 Maji’? Jo, absolutisht jo, por perspektiva është aty dhe nuk ka kohë për pushim, për gjumë. Duhet punë që të mbarojë i gjithë projekti dhe njerëzit t’i banojnë këto lagje.

Këto do të bëjnë ekonominë tonë në vitet e ardhshme, që do të ketë shumë për të dhënë për të gjithë ne. Kjo sjell modernizim të sistemit fiskal dhe një rritje të të ardhurave për arkën e përbashkët mbi 30%. Në fund të ditës nuk është çështja sa paguajnë ata që paguajnë taksa, por sa ne arrijmë që edhe ata që janë mësuar të mos paguajnë, apo ata që i ikin detyrimeve, të paguajnë pjesën e tyre të detyrimeve, dhe të zgjerohet baza fiskale pa rritur taksat.

Flasim për një vend që ka bërë zero taksën mbi biznesin e vogël, zero TVSH mbi biznesin deri në 100 mijë dollarë. Flasim për një vend që ka një sistem taksimi progresiv, që kush fiton më pak, paguan më pak, dhe kush fiton më shumë, paguan më shumë. Kjo është sfida jonë e mëtejshme”, u shpreh ai.