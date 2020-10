Për nënkryetarin e LSI-së, përfaqësues i opozitës në Këshillin Politik Petrit Vasili, votimi i paralajmëruar nesër i kodit të ri zgjedhor nga Rama është prova e fundit të tij dhe varros integrimin e vendit.

Në një konferencë me mediat, Vasili tha sot se Rama është armiku i integrimit të vendit dhe me votimin e nesërm nuk ka hapje negociatash.

“Votimi i nesërm për të gjithë opinionin publik është prova e fundit të paralajmëruar të Edi Ramës. Çdo akt i nesërm nuk është as më shumë e as më pak, përgjegjësi shumë e rëndë, pasi në mënyrë të vullnetshme, në funksion të një strategjie të mirëpërcaktuar varros integrimin europian të vendit. Me votimin e nesërm hapje negociatash nuk ka. Armiku i integrimit që mbajti 3 vjet pezull integrimin për një kryetar qarku në Fier, shfaqet sërish sot me një strategji të re por me një qëllim të vjetër, pengimin me çdo kusht të integrimit europian të vendit. Sot ky integrim ka vetëm një armik, një instrument politik që është Rilindja dhe person konstant në vite që shfaqet në momentin kur ky proces duhet të shkojë përpara për ta penguar. Axhenda e tij anti NATO, anti perëndim dhe është e drejtuar në një drejtim negativ, të panjohur, drejt realiteteve të ngarkuara me pisllëk politik. Është më se e qartë sigurisht për secilin shqiptar se cila është fytyra e atij që pengon dhe izolon vendin dhe fytyra e qartë e një njeriu që duke humbur e duke pasur shumë të qartë humbjen, kalon nga njeriu që pengon me çdo kusht hapjen e listave, në njeriun që bën sikur hap listat dhe tani është e qartë për të gjithë, që listat janë më të mbyllura në mënyrë të turpshme se më parë, në njeriun që bën sikur për shkak se unë po bëj sikur po hap listat kjo më pengon që të kemi koalicione parazgjedhore, në njeriun që thotë që koalicione parazgjedhore mund të ketë, por bën këtë modelin që dua unë dhe në atë mënyrë se si është nuk e dua dot. Njeriu që e tmerroi 5 qershori se i këputi duart përfundimisht nga futja e duarve në zgjedhje, sërish përpiqet të bëjë aktin e fundit të një tragjedie, që është tragjedia e vetes. Nuk është më tragjedia e shqiptarëve, shqiptarët janë të qartë, e kanë të qartë që nga ekonomia e tyre familjare, te ekonomia e vendit, e cila ka një borxh publik që shkon deri 100%, te një njeri që vjedh 24 orë në ditë me koncesione, një njeri që lë spitale të shkretuara si dhe shkollat në një derexhe që nuk është parë kurrë, po luan aktin e fundit tashmë të tragjedisë së vetes, pasi shqiptarët e konsumuan çfarë kishin për të konsumuar, janë vetëm përpara kryerjes së aktit përfundimtar më 25 prill.

Kështu që ky qëndrim është edhe ai që kemi ne, qëndrimi politik i yni në raport me këtë akt të një mafiozi politik, që i duket sikur mund të shpëtojë.”, deklaroi Vasili.