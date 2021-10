Kryeministri Edi Rama iu është drejtuar këtë të diel shqiptarëve me një mesazh të rëndësishëm, që lidhet me krizën energjetike, që sipas tij, ka prekur gjithë tregjet botërore.

“Nuk kërcënon jetë njerëzish, por në aspektin ekonomik e social ka një energji negative, që mund të ketë efekte tronditëse. Kriza e energjetikës sapo ka nisur të japë shenjat e saj në tregjet botërore. Temperatura e kësaj krize po rritet kudo, tanimë me orë, jo me ditë, ndërkohë që ulja e temperaturave të motit po afron bashkë me dimrin dhe rritjen e natyrshme të nevojës për ngrohje.