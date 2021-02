Kryeministri Edi Rama ka deklaruar gjatë bashkëbisedimit me të rinjtë që i bashkohen PS-sw se prapambetja e Shkodrës lidhet me zgjedhjet që ka bërë ndër vite duke e cilësuar si zonën me tensionin më të lartë të tifozllëkut politik.

“Prapambetja e Shkodrës lidhet me zgjedhjet që ka bërë ndër vite sepse ka zgjedhur të shkojë në drejtim, që nuk ka të bëjë vetëm me kahun politik, por politika ka triumfuar gjithmonë mbi punën dhe jetën e njerëzve. Është zona me tensionin më të lartë të tifozllëkut politik. Kjo e cënon ndonjëherë edhe interesin e drejtëpërdrejtë të individit. Kur ti merr në punë një person apo kur ti shkon tek një mjek apo mësues nuk nisesh me cilën parti janë por kush bën punën më të mirë. Kjo duhet të jetë zgjedhja edhe tek qeveria që zgjedh. Mund të mos dua ta shoh me sy Edi Ramën se është arrogant por është kali që e mban më mirë këtë ngarkesë për ta çuar në anën tjetër të lumit. Shkodra ka paguar shumë gjatë dhe koston e zgjedhjes që ka bërë”, tha Rama.