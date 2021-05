Kryeministri Edi Rama i ka shtrirë sërish dorën për bashkëpunim pa kushte drejtuar PD.

“Bindja dhe vullneti im është që mandati i tretë të mos i ngjajë dy të parëve në luftën e brendshme politike, PS do e braktisë llogoren e asaj lufte të vjetër, bajate, bajate, banale, krejt të panevojshme për vendin, ne do të fokusohemi te punët e mëdha për të cilat jemi votuar dhe do e mbajmë dorën e shtrirë pa asnjë ndërprerje për PD.

PD është e mirëpritur kurdoqoftë dhe sidoqoftë të kthehet me këmbë në tokë, për të hapur një proces diskutimi krejtësisht pa asnjë kusht për mënyrën se si mund të kontribuojmë bashkarisht për të shtyrë përpara punët dhe integrimin në BE.

Qëndroj larg nga polemikat e lodhshme mes partive për partitë dhe me partitë, Shqipëria është në një moment me kaq shumë potencial për të kaluar në një nivel tjetër, mandatin e kemi marrë për ta ngjitur atë në majë”, tha Rama.