Kryeministri Edi Rama ka folur nga stadiumi Air Albania ku po zhvillohet procesi i vaksinimit për të moshuarit. Nga aty kryeministri ka thënë se do të vaksinohen të moshuar që janë personalitete.

Për 1 mijë të vaksinuar të moshuar dhe stafe në azile procesi mbyllet këtë javë, shtoi kryeministri. Ndërkaq ka bërë me dije se presim konfirmim për 360 mijë vaksina nga AstraZeneca. Deri më tani Rama tha se mundësitë janë që të qëndrojmë te skenari i parë dhe brenda 14 muajsh përfundojmë procesin e vaksinimit.

“Skemi pas asnjë humbje jete si rezultat i bllokimit total dhe karantinimit total. Rreth 1000 persona vaksini do përfundojë këtë javë ndërkohë që po shtrihet në të gjithë rrjetin e bluzave të bardha.

Sot janë prezent dhe mjekë nga Mati dhe Bulqiza, nesër do jemi në vlorë do vazhdojmë me zonën poshtë. Do vazhdojmë me një numër tjetër të moshuarish që janë personalitete që duhet ti mbajmë sa më mirë dhe jo thjesht të kujtohemi kur vdesin e të mbajmë fjalime.

Presim një konfirmim të rëndësishëm për të formalizuar 360 000 doza me Astrazenecën. Mbrëmë kemi pasur një kontakt me një shtet mik dhe përsëri edhe aty kemi shumë shpresa realiste se do kemi dhe një sasi tjetër. Mbetemi të bindur te skenari A, që do të thotë se brenda 14 muajsh të kemi kryer të gjithë procesin e vaksinimit.”, tha Rama.