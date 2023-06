Kryeministri Edi Rama ka postuar mëngjesin e sotëm disa foto nga Liqeni i Shirokës në Shkodër. Mes fotove janë edhe modele të disa prej varkave turistike të cilat, Rama bën me dije se së shpejti do jenë në dispozicion të vizitorëve.

Varkat e veçanta turistike të cilat bashkia e Shkodrës do t’i vendosë në dispozicion të vizitorëve, do të financohen me mbështetjen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

“Mirëmëngjes, dhe me këtë pamje prehëse nga Liqeni i Shirokës në Shkodër, si edhe me disa foto të modelit të varkave turistike, të cilat së shpejti do të vihen në dispozicion të vizitorëve nga Bashkia e Shkodrës, me mbështetjen e Fondit Shqiptar të Zhvillimit, ju uroj të diel të paqtë”- shkruan Rama.