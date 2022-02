Kryeministri Edi Rama ka takuar homologun e tij në Mbretërinë e Bashkuar, Boris Johnson.

Ai ndodhet në Londër në kuadër të samitit të BERZH ku shoqërohet nga disa ministra të kabinetit të tij.

Teksa po fliste për luftën në Ukrainë dhe pasojat që mund të sjellë ajo në vendin tonë, kreu i qeverisë deklaroi se këtë situatë do e bisedonte edhe me kryeministrin Johnson.

“Kjo është diçka që nuk ka ndodhur në Europë. Futja me ushtri në një shtet tjetër. Në një shtet tjetër sovran, prej shumë vitesh me institucione të zgjedhura. Shpresoj që me kryeministrin britanik do takohem në ditët e ardhshme, sepse do të shkojmë në Londër. Do diskutojmë për këtë megjithëse kemi qenë në kontakt në ditët e mëparshme” – tha disa ditë më parë Rama.

Por deri më tani nuk ka dhënë detaje se për çfarëpo zhvillohet takimi i tyre në Londër.