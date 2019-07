Kryeministri Rama gjatë fjalës së tij në takimin e zhvilluar me gazetarët vendosi theksin edhe në projektet e ardhshme infrastrukturore. Ai thumboi kryetaren e bashkisë Shkodër voltana Ademi duke thënë se Shkodra do të marrë një rëndësi të vecantë nga qeveria dhe do të kthehet ne një zonë me prioritet strategjik.

Prioritet mbetet nisja e punës për Shëngjin-Velipojë, për rrugën e Thethit, projekte të financuara që janë në fazat e fundit të procedurave, u shperh kryeministri Edi Rama në fund të deklaratës së tij.